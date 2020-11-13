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شاهد.. أمطار غزيرة تعرقل حركة سير المركبات بجازان

Time منذ 33 دقيقة
Views 1479
شاهد.. أمطار غزيرة تعرقل حركة سير المركبات بجازان

جازان (صدى):
أظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على جزيرة فرسان في منطقة جازان اليوم الجمعة حيث خلفت الأمطار الغزيرة تجمعات كبيرة للمياه.

و شهدت بعض الشوارع تجمعات للمياه ضخمة فى عدد من الطرقات عرقلت حركة السير، وعطلت عددا من السيارات.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم، مبينة أنه قد يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل يمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .

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أحدث التعليقات

سعيد الزهراني
نسأل الله العفو والعافيه
شيخين1
واكثر وحدة تخون الزوج واكثر وحدة تتفق مع العشيق لقتل الزوج والابناء واكثر وحدة تحب المشاكل
ابن مرعي
يكفي أنك خصصت كلمة عُقّال لنادي واحد والبقية مستثنين ليس لهم عقول🤣🤣🤣 ويجيك أجحش منك ويقول محايد لأنه صادق حنا ملائكة وغيرنا ليس لهم عقول لله في خلقه شؤون
شيخين1
حتى ولو انها زوجتة كلهم قليلين تربية في بيتكم يا حيوانات قال مطوع المطوع
ابو عبدالملك
الحمد لله على سلامة الجميع ⚘

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