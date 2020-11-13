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بالصور..صلاة الجنازة على الأمير خليفة بن سلمان بحضور ملك البحرين

Time منذ 44 دقيقة
Views 1685
بالصور..صلاة الجنازة على الأمير خليفة بن سلمان بحضور ملك البحرين

الرياض (صدى):
أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البحرين صباح اليوم الجمعة صلاة الجنازة على جثمان رئيس مجلس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة .

وشارك في آداء صلاة الجنازة بجامع الشيخ عيسى بن سلمان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، وكبار أفراد العائلة المالكة، وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

وكان جثمان الأمير خليفة بن سلمان قد وصل الأراضي البحرينية أمس الخميس قادما من الولايات المتحدة.

وأعلن الديوان الملكي البحريني صباح يوم الأربعاء الماضي، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة –يرحمه الله - .

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أحدث التعليقات

سعيد الزهراني
نسأل الله العفو والعافيه
شيخين1
واكثر وحدة تخون الزوج واكثر وحدة تتفق مع العشيق لقتل الزوج والابناء واكثر وحدة تحب المشاكل
ابن مرعي
يكفي أنك خصصت كلمة عُقّال لنادي واحد والبقية مستثنين ليس لهم عقول🤣🤣🤣 ويجيك أجحش منك ويقول محايد لأنه صادق حنا ملائكة وغيرنا ليس لهم عقول لله في خلقه شؤون
شيخين1
حتى ولو انها زوجتة كلهم قليلين تربية في بيتكم يا حيوانات قال مطوع المطوع
ابو عبدالملك
الحمد لله على سلامة الجميع ⚘

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