بالفيديو.. آل الشيخ يعلق على كلمة ولي العهد بطريقة عفوية

الرياض (صدى):
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على الكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان .
وأكد " آل الشيخ " في فيديو له ، أن من يعرفه يعلم جيداً أنه يتكلم من قلبه بطريقة عفوية ، وقال : أنا أتكلم دائماً من القلب ما أحب أقرأ من ورقة أو أزين الكلام .
وقال موجهاً حديثه لسمو ولي العهد : أنت شخص إستثنائي في زمن إستثنائي تقوم بعمل إستثنائي .. شكراً ولي العهد أنت شخص مجدد وعظيم .
وكان سمو ولي العهد قد أوضح في تصريحاته العديد من الطموحات والإنجازات الإقتصادية والإجتماعية التي تحققت في فترة وجيزة أقل من 4 سنوات .
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