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بالفيديو.. آل الشيخ يعلق على كلمة ولي العهد بطريقة عفوية

Time منذ ساعة
Views 2130
بالفيديو.. آل الشيخ يعلق على كلمة ولي العهد بطريقة عفوية

الرياض (صدى):
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على الكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان .

وأكد " آل الشيخ " في فيديو له ، أن من يعرفه يعلم جيداً أنه يتكلم من قلبه بطريقة عفوية ، وقال : أنا أتكلم دائماً من القلب ما أحب أقرأ من ورقة أو أزين الكلام .

وقال موجهاً حديثه لسمو ولي العهد : أنت شخص إستثنائي في زمن إستثنائي تقوم بعمل إستثنائي .. شكراً ولي العهد أنت شخص مجدد وعظيم .

وكان سمو ولي العهد قد أوضح في تصريحاته العديد من الطموحات والإنجازات الإقتصادية والإجتماعية التي تحققت في فترة وجيزة أقل من 4 سنوات .

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أحدث التعليقات

سعيد الزهراني
نسأل الله العفو والعافيه
شيخين1
واكثر وحدة تخون الزوج واكثر وحدة تتفق مع العشيق لقتل الزوج والابناء واكثر وحدة تحب المشاكل
ابن مرعي
يكفي أنك خصصت كلمة عُقّال لنادي واحد والبقية مستثنين ليس لهم عقول🤣🤣🤣 ويجيك أجحش منك ويقول محايد لأنه صادق حنا ملائكة وغيرنا ليس لهم عقول لله في خلقه شؤون
شيخين1
حتى ولو انها زوجتة كلهم قليلين تربية في بيتكم يا حيوانات قال مطوع المطوع
ابو عبدالملك
الحمد لله على سلامة الجميع ⚘

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