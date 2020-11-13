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الشيخ "الفوزان": فضح خطباء المساجد للإخوان "واجب"

Time منذ 24 دقيقة
Views 1314
الشيخ "الفوزان": فضح خطباء المساجد للإخوان "واجب"

الرياض (صدى):
وجه الشيخ الكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى خطباء المساجد لكشف مخاطر جماعة الإخوان الإرهابية وفضحها .

وقال الشيخ "الفوزان " أنه يجب على خطيب المسجد الإمتثال لتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حول ما أكدت عليه هيئة كبار العلماء بأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام ، موضحاً أن هذا الأمر واجب كونه طاعة لولاة الأمر .

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجهت خطباء المساجد لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن مفاسد ومخاطر الإخوان .

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"كبار العلماء": جماعة الإخوان "إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام"

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أحدث التعليقات

نوره الشقرديه الملكيه
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نوره الشقرديه الملكيه
لا تعليق
ابو وليد
اكذب الاعلام ابو خرقه اقصد اصفره
🚴‍♀️
لا حول ولا قوة الا بالله... مع التحقيق الجيد وتقنية الاتصالات سهل الوصول اليها خلال اسبوع
خالد
المرأه في السابق كانت معززه ومكرمه ..... وضع المرأه حاليا مزري تبرج واختلاط وتحرر من القيم والدين والأخلاق .

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