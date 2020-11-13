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أسعار الأسماك في أسواق المملكة وسر إرتفاعها في فصل الشتاء

Time منذ 44 دقيقة
Views 1449
أسعار الأسماك في أسواق المملكة وسر إرتفاعها في فصل الشتاء

الرياض (صدى):
تشهد سوق الأسماك خلال الفترة الحالية إستقراراً في الأسعار ، إلا أنه من المتوقع إرتفاع الأسعار مع دخول فصل الشتاء .

وأكد مختصون أن أسعار الأسماك ترتفع في الشتاء بسبب منع تصاريح الصيد نتيجة للتقلبات الجوية حفاظاً على الصيادين والأمطار والرياح وإنخفاض درجات الحرارة .

كما أكدوا على أسباب أخرى ومنها إنخفاض الأسماك للأعماق بحثاً عن الدفء ما يصعب عملية الصيد بجانب إستيراد الأسماك في الشتاء وفقاً لمواسمها ويتم إستيرادها من الإمارات والبحرين وعمان والهند وباكستان ، وفقاً لـ"عكاظ " .

وحول أسعار الأصناف الأكثر مبيعاً ، يتراوح سعر الروبيان الوسط حالياً بين 25 إلى 35 ريال للكيلو ، والروبيان الكبير الأقل من الجامبو يتراوح بين 50 إلى 55 ريال ، أما الجامبو يتراوح بين 75 إلى 100 ريال ، وذلك خلال الفترة الحالية .

أما الهامور المستورد يتراوح سعره بين 25 إلى 35 ريال للكيلو ، والكنعد المستورد من 20 إلى 30 ريال ، والشعري المستورد من 15 إلى 20 ريال ، و بشكل عام تكون أسعار الأسماك في موسمها رخيصة وترتفع مع إنتهاء الموسم .

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أحدث التعليقات

نوره الشقرديه الملكيه
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نوره الشقرديه الملكيه
لا تعليق
ابو وليد
اكذب الاعلام ابو خرقه اقصد اصفره
🚴‍♀️
لا حول ولا قوة الا بالله... مع التحقيق الجيد وتقنية الاتصالات سهل الوصول اليها خلال اسبوع
خالد
المرأه في السابق كانت معززه ومكرمه ..... وضع المرأه حاليا مزري تبرج واختلاط وتحرر من القيم والدين والأخلاق .

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