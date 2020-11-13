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«إنستجرام» يطلق تحديثات في التصميم الجديد

Time منذ ساعة
Views 1657
«إنستجرام» يطلق تحديثات في التصميم الجديد

وكالات (صدى):
أعلن تطبيق إنستجرام، أمس الخميس، عن إضافة علامتي تبويب ومتجر تسوق في تصميمها الجديد، واللذان يتماشيان مع أولويات "إنستجرام" الحالية؛ حيث ستؤدي علامة التبويب "ريلس" إلى توجيه المستخدمين إلى مقاطع فيديو قصيرة شبيهة بالموجودة على التطبيق الصيني المثير للجدل في الفترة الأخيرة "تيك توك".

وتعرض علامة تبويب "المتجر"، توصيات مخصصة واختيارات المحررين التي تنظمها قناة "شوب" للتسوق، فضلاً عن عرضها مقاطع فيديو ومنتجات جديدة يتم شراؤها، وتسهل علامتا التبويب الجديدة على المستخدمين العثور على ما يريدون من المنصة، ويستطيعوا الإنتقال إليها فوراً من ضغطة واحدة.

وكان إنستجرام قد أطلق تحديثات في تصميم الشاشة الرئيسية، من خلال علامتي التبويب الخاصة بالإعجابات والإنشاء، التي يتم من خلالها تحميل الصور من قبل المستخدمين، من خلال انتقالهم إلى الزاوية العلوية اليمنى للشاشة، بجوار صندوق الرسائل.

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أحدث التعليقات

واضح وصريح
مهما كان فيه خطط ورؤيا يعني هدف مستقبلي افضل من قبل بكثير لازم ننصف كرونا نجحت الحكومه في السيطره عليه نحن افضل من اول دوله في العالم امريكا نجحنا في إدارة الأزمه نحن تجاوزنا بأمر الله عنق الزجاجة يعني جاهزين للانطلاق في حال تحسن الاقتصاد العالمي السكن زاد عدد مالكين المساكن بس كلهم مقترضين من البنوك يجب إعادة تقييم هذا هل يوجد ضرر على المواطن ياليت يكون نهاية كل شهر لقاء اذاعي مسائي لولي العهد مدته ساعه يتحدث فيه عن وضعنا الاقتصادي الصحي التعليمي والإنجازات الي وصلنا لها فقط سياسي لا نريد هذي الامور لانفقه فيها ولا تهمنا اهم شي بلدنا بخير الرؤيا يجب أن تثبت و نمشي عليها ما يجي شخص بعد زمن ويغيرها ويحط خطه ثانية ونرجع من جديد البلد تغيرت خطوات ليس يوم سنين وهذا يسجل للحكومه العزيمه والإصرار ارتفعت الفواتير الكهرباء الماء الظريبه في ظل الازمه العالمية زين انحن ماسار عندنا انهيار المواد الغذائية متوفره الخ
أبو كنان
قتلك الله يا مجرم..أي مبرر لقتلك طفلة مسكينة بسبب تكاليف ولادة ؟!
احمد
احنا معك يا ولي العهد بالمرّه ان زاد والا نقص ما نحسب احسابه ... احنا الوفا والشهامه من طبايعنا دون الوطن والمليك انقوم حرابهج
نايف الشمري
حتى لو فيه مشكلة المشاكل ماراح يفتح حلقه وقير الموضوع بالعكس راح يلمع السالفه ويغلفها ويزينها وويعطرها ويطلعها بأنها الحلل صدقوني بدري إذا انتقد الهلال راح تروح عليه
السيف
الله كريم الله أن شاءالله

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