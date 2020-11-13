«إنستجرام» يطلق تحديثات في التصميم الجديد

وكالات (صدى):
أعلن تطبيق إنستجرام، أمس الخميس، عن إضافة علامتي تبويب ومتجر تسوق في تصميمها الجديد، واللذان يتماشيان مع أولويات "إنستجرام" الحالية؛ حيث ستؤدي علامة التبويب "ريلس" إلى توجيه المستخدمين إلى مقاطع فيديو قصيرة شبيهة بالموجودة على التطبيق الصيني المثير للجدل في الفترة الأخيرة "تيك توك".
وتعرض علامة تبويب "المتجر"، توصيات مخصصة واختيارات المحررين التي تنظمها قناة "شوب" للتسوق، فضلاً عن عرضها مقاطع فيديو ومنتجات جديدة يتم شراؤها، وتسهل علامتا التبويب الجديدة على المستخدمين العثور على ما يريدون من المنصة، ويستطيعوا الإنتقال إليها فوراً من ضغطة واحدة.
وكان إنستجرام قد أطلق تحديثات في تصميم الشاشة الرئيسية، من خلال علامتي التبويب الخاصة بالإعجابات والإنشاء، التي يتم من خلالها تحميل الصور من قبل المستخدمين، من خلال انتقالهم إلى الزاوية العلوية اليمنى للشاشة، بجوار صندوق الرسائل.