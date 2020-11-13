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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1459
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل يمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول على الجزء الشمالي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
اذا عندكم نووي اضربوهم وش بقاء اذا اسُتهدف مقتدرات الشعب السعودي ولا تستضعفون للغرب
ابو عمار
طيب
منصور المنصور
والله ملينا من كلامكم الفاضي اللي ماله صله برياضه عيب عليكم اللي تسونه انتم تظهرون قدام الصغير والكبير قدام الصاحي والمجنون استحو على وجيهكم مسمينكم اعلاميين لا والله مدمرين ..لشباب بالتعصب والكلام اللي ماله داعي (اجلد وما اجلد )
ابو عمار
حلم الضبعه
ابو عمار
المصريه خطيره وخصوصا اذا كانت معلمه

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