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بالفيديو.. أمانة الرياض تضبط 45 منشأة بدون ترخيص نظامي

Time منذ ساعة
Views 1515
بالفيديو.. أمانة الرياض تضبط 45 منشأة بدون ترخيص نظامي

الرياض (صدى):
تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة الرياض، خلال جولاتها الرقابية المُكثفة، من ضبط 45 منشأة مُخالفة تعمل بدون ترخيص نظامي.

وضبطت الفرق الرقابية، 34 عاملاً لا يحملون شهادات صحية، إلى جانب 7 عمال وافدين خالفوا أنظمة التوطين.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
اذا عندكم نووي اضربوهم وش بقاء اذا اسُتهدف مقتدرات الشعب السعودي ولا تستضعفون للغرب
ابو عمار
طيب
منصور المنصور
والله ملينا من كلامكم الفاضي اللي ماله صله برياضه عيب عليكم اللي تسونه انتم تظهرون قدام الصغير والكبير قدام الصاحي والمجنون استحو على وجيهكم مسمينكم اعلاميين لا والله مدمرين ..لشباب بالتعصب والكلام اللي ماله داعي (اجلد وما اجلد )
ابو عمار
حلم الضبعه
ابو عمار
المصريه خطيره وخصوصا اذا كانت معلمه

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