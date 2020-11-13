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أمطار غزيرة وضباب يسود أجواء 5 مناطق بالمملكة

Time منذ ساعة
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أمطار غزيرة وضباب يسود أجواء 5 مناطق بالمملكة

الرياض (صدى):
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، عدة تنبيهات بين متقدمة وعادية، عن وجود أمطار وضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن المنطقة الشرقية تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر الجمعة.

وأكدت أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وأشارت الهيئة، إلى هناك منطقة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية في منطقة الرياض، وتشمل الحالة الزلفي والغاط، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة؛ فضلًا عن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وقالت "الأرصاد" أن الباحة يسودها أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي فرعة غامد الزناد، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة، كما تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة والمخواة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد عسير ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة، إلى جانب أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
اذا عندكم نووي اضربوهم وش بقاء اذا اسُتهدف مقتدرات الشعب السعودي ولا تستضعفون للغرب
ابو عمار
طيب
منصور المنصور
والله ملينا من كلامكم الفاضي اللي ماله صله برياضه عيب عليكم اللي تسونه انتم تظهرون قدام الصغير والكبير قدام الصاحي والمجنون استحو على وجيهكم مسمينكم اعلاميين لا والله مدمرين ..لشباب بالتعصب والكلام اللي ماله داعي (اجلد وما اجلد )
ابو عمار
حلم الضبعه
ابو عمار
المصريه خطيره وخصوصا اذا كانت معلمه

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