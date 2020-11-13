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بالصور.. ضبط مصنع لترويج الخمور داخل إحدى الاستراحات بمكة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1375
بالصور.. ضبط مصنع لترويج الخمور داخل إحدى الاستراحات بمكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية، وبمشاركة الجهات الأمنية، أمس الخميس، من ضبط مصنع لترويج الخمور داخل إحدى الاستراحات بمنطقة الراشدية بمكة المكرمة.

ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية، المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم رصد الاستراحة بمنطقة الراشدية بمكة المكرمة، والتي تديرها عمالة مخالفة؛ حيث تم مداهمة الموقع في الحال، والعثور على كمية كبيرة من الخمور مخزنة داخل حاويات ذات أحجام كبيرة.

وقال المهندس محمد العصيمي أن الجهات الأمنية المشاركة أطاحت بأحد العمالة المخالفة التي تدير الاستراحة من جنسية عربية، وجرى اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات النظامية كل فيما يخصه، كما تم إتلاف 4380 لترًا من المُسكِرات و20 حاوية سُكَّر، إضافةً إلى مصادرات الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وتطهير الموقع حسب الإجراءات الصحيِّة المتّبعة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايواا اديله على خشمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايواا اديله على خشمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة الارواح ، واعانكم بحول منه وقوة على اخماد الحريق .. آمين .. .. ربنا ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
العنوا خيّرهم ...........^^
ابو محمد 😎 ✍️
العنوا يّرهم ... .. لعنهم الله في الدنيا والآخره ..

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