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انتصار قانوني لترامب في بنسلفانيا‬⁩

Time منذ 3 ساعات
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انتصار قانوني لترامب في بنسلفانيا‬⁩

واشنطن (صدى):
حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول انتصار قانوني له بعد صدور أمر قضائي بعدم احتساب أوراق الاقتراع المنفصلة التي جاءت بعد إغلاق مراكز التصويت في ولاية بنسلفانيا.

ويأتي ذلك حتى يصدر بشأنها قرار، فضلًا عن قرار وزيرة خارجية الولاية بأن تمديد مواعيد الاقتراع باطلة.

وأمر القاضي صمويل أ. أليتو جونيور، مسئولي الانتخابات هناك بفصل بطاقات الاقتراع المتأخرة عن بطاقات الاقتراع الأخرى، وعدم إدراجها، في مجاميع التصويت المعلنة.

وكانت ما يقرب من 12 دعوى قضائية، قد رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه تشق طريقها عبر المحاكم في نيفادا وبنسلفانيا وميشيجان وجورجيا، بشأن المخالفات في فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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أحدث التعليقات

سلام ي أغلى وطن
نفاق وبرنامج تطبيل وسماجه...متى يرتقي اعلامنا الرياضي مهزله والله وقلة ادب
عبدالرحمن
حروب الاستنزاف اكلت الاخضر واليابس
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
abdul
حشرات داخل المنازل ! عوذة
ابو عمار
الله يعوض على اهلها خير منها

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