انتصار قانوني لترامب في بنسلفانيا‬⁩

واشنطن (صدى):
حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول انتصار قانوني له بعد صدور أمر قضائي بعدم احتساب أوراق الاقتراع المنفصلة التي جاءت بعد إغلاق مراكز التصويت في ولاية بنسلفانيا.
ويأتي ذلك حتى يصدر بشأنها قرار، فضلًا عن قرار وزيرة خارجية الولاية بأن تمديد مواعيد الاقتراع باطلة.
وأمر القاضي صمويل أ. أليتو جونيور، مسئولي الانتخابات هناك بفصل بطاقات الاقتراع المتأخرة عن بطاقات الاقتراع الأخرى، وعدم إدراجها، في مجاميع التصويت المعلنة.
وكانت ما يقرب من 12 دعوى قضائية، قد رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه تشق طريقها عبر المحاكم في نيفادا وبنسلفانيا وميشيجان وجورجيا، بشأن المخالفات في فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.