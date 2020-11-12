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إحباط هجمات حوثية لاستعادة مواقع خسرتها المليشيات شمال الجوف اليمنية

الأخبار
Time منذ ساعة
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إحباط هجمات حوثية لاستعادة مواقع خسرتها المليشيات شمال الجوف اليمنية

عدن (صدى):
أحبط الجيش اليمني، محاولات لمليشيا الحوثي الانقلابية لاستعادة مواقع خسرتها مؤخرا في شمالي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال رئيس عمليات قوات حرس الحدود وقائد لواء الحسم في الجيش اليمني العميد هادي الجعيدي، إن قوات تابعة للواء الحسم، أفشلت محاولة تسلل لعناصر من المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران، حاولت من خلالها استعادة جبال نابص في جبهة القعيف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين، عقب محاولة المليشيا الحوثية التقدم باتجاه جبال المطابق والربعة، وبعض مواقع جبهة القعيف الاستراتيجية، شمالي محافظة الجوف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايواا اديله على خشمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايواا اديله على خشمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة الارواح ، واعانكم بحول منه وقوة على اخماد الحريق .. آمين .. .. ربنا ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
العنوا خيّرهم ...........^^
ابو محمد 😎 ✍️
العنوا يّرهم ... .. لعنهم الله في الدنيا والآخره ..

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