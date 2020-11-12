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انتصار قانوني لترامب في بنسلفانيا‬⁩

Time منذ 15 دقيقة
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انتصار قانوني لترامب في بنسلفانيا‬⁩

واشنطن (صدى):
حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول انتصار قانوني له بعد صدور أمر قضائي بعدم احتساب أوراق الاقتراع المنفصلة التي جاءت بعد إغلاق مراكز التصويت في ولاية بنسلفانيا.

ويأتي ذلك حتى يصدر بشأنها قرار، فضلًا عن قرار وزيرة خارجية الولاية بأن تمديد مواعيد الاقتراع باطلة.

وأمر القاضي صمويل أ. أليتو جونيور، مسئولي الانتخابات هناك بفصل بطاقات الاقتراع المتأخرة عن بطاقات الاقتراع الأخرى، وعدم إدراجها، في مجاميع التصويت المعلنة.

وكانت ما يقرب من 12 دعوى قضائية، قد رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه تشق طريقها عبر المحاكم في نيفادا وبنسلفانيا وميشيجان وجورجيا، بشأن المخالفات في فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك ياالاصهب ... لايسبعك المغلوث الأشيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك ياالاصهب ... لايسبعك المغلوث الأشيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
رياضة ممتازه ,,
زائر
سلمت الايادي سلمت الايادي الدفاع الجوي الله يقويكم وينصركم ويحفظ وطنا
ابو محمد 😎 ✍️
ويش هم ...

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