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نبيل معلول يستبعد عمر خربين من معسكر المنتخب السوري

Time منذ 18 دقيقة
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نبيل معلول يستبعد عمر خربين من معسكر المنتخب السوري

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن السوري نبيل معلول مدرب المنتخب السوري طرد الدولي عمر خربين لاعب نادي الهلال من معسكر المنتخب السوري.

وأوضحت التقارير، أن ذلك بسبب تدخل اللاعب في الأمور الفنية وفقا لمدير المنتخب الأحمر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
امور تافهه ..
ابو محمد 😎 ✍️
امور تافهه ..
المليليح
مطبلاتي 👆😅😅😅
ابو محمد 😎 ✍️
هذا هو الصح ...
لا يهمونك انا مجنونك
عقبال الهلال

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