شاهد.. الجماهير تتحدى كورونا بحضور نهائي الدوري الصيني

وكالات (صدى):
أثارت المباراة النهائية لدورى السوبر الصيني، والتى جمعت فريقى جيانجسو سونينج مع جوانجزو إيفرجراند، اليوم الخميس جدلا واسعا، حيث كان ملعب المباراة " تيانهي"، كامل العدد، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحرصت الجماهير على مشاهدة اللقاء من الملعب، فى ظاهرة غريبة على ملاعب العالم، فى الفترة الأخيرة، بسبب التحذيرات من التجمعات الكبيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وظهر ملعب " تيانهي"، الذى استضاف مباراة إياب نهائي دورى السوبر الصيني، اليوم الخميس، الذى يسع إلى 60 ألف متفرج، كامل العدد.
وتوج نادى جيانجسو سونينج بلقب الدوري الصيني، للمرة الأولى فى تاريخه بعد تغلبه فى ثانى مواجهات المباراة النهائية على مضيفه جوانجزو إيفرجراند، حامل اللقب، بنتيجة 2 - 1.