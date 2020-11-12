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باحث سياسي: الذي يحدد الفائز في الانتخابات الأمريكية ليس الشعب

Time منذ 56 دقيقة
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باحث سياسي: الذي يحدد الفائز في الانتخابات الأمريكية ليس الشعب

واشنطن (صدى):
قال الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج إن من يحدد الفائز برئاسة أمريكا ليس الشعب بل المجمع الإنتخابي وعددهم ٥٣٨ شخص، مضيفا:" كل ولاية يمثلها عدد مندوبين مماثل لعدد تمثيلها بالكونجرس+٣ يمثلون واشنطن العاصمة ".

وأضاف " الفراج " في سلسلة تغريداته المنشورة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" المجمع الإنتخابي يصوت حسب تصويت الشعب في كل ولاية، لكن بإمكانهم التصويت لمن يريدون لم يسبق أن حدث ذلك لكن من الممكن أن يحدث ".

وأشار " الفراج ":" نص الدستور الأمريكي يجتمع أعضاء المجمع الإنتخابي في عواصم الولايات في أول يوم اثنين الذي يعقب ثاني يوم أربعاء من شهر ديسمبر ليصادقوا على فوز المرشح ".

ولفت:" نص دستور الآباء المؤسسين قبل أكثر من قرنين على اجتماع الكونجرس في الأسبوع الأول من شهر يناير للمصادقة على تصويت المندوبين، وهذه المرة سيجتمع الكونجرس يوم ٦ يناير ٢٠٢١ ليصادق على تصويت المندوبين وبعدها يصبح الرئيس منتخبا رسميا ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
امور تافهه ..
ابو محمد 😎 ✍️
امور تافهه ..
المليليح
مطبلاتي 👆😅😅😅
ابو محمد 😎 ✍️
هذا هو الصح ...
لا يهمونك انا مجنونك
عقبال الهلال

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