باحث سياسي: الذي يحدد الفائز في الانتخابات الأمريكية ليس الشعب

واشنطن (صدى):
قال الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج إن من يحدد الفائز برئاسة أمريكا ليس الشعب بل المجمع الإنتخابي وعددهم ٥٣٨ شخص، مضيفا:" كل ولاية يمثلها عدد مندوبين مماثل لعدد تمثيلها بالكونجرس+٣ يمثلون واشنطن العاصمة ".
وأضاف " الفراج " في سلسلة تغريداته المنشورة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" المجمع الإنتخابي يصوت حسب تصويت الشعب في كل ولاية، لكن بإمكانهم التصويت لمن يريدون لم يسبق أن حدث ذلك لكن من الممكن أن يحدث ".
وأشار " الفراج ":" نص الدستور الأمريكي يجتمع أعضاء المجمع الإنتخابي في عواصم الولايات في أول يوم اثنين الذي يعقب ثاني يوم أربعاء من شهر ديسمبر ليصادقوا على فوز المرشح ".
ولفت:" نص دستور الآباء المؤسسين قبل أكثر من قرنين على اجتماع الكونجرس في الأسبوع الأول من شهر يناير للمصادقة على تصويت المندوبين، وهذه المرة سيجتمع الكونجرس يوم ٦ يناير ٢٠٢١ ليصادق على تصويت المندوبين وبعدها يصبح الرئيس منتخبا رسميا ".