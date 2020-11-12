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ولي العهد: نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين 

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ولي العهد: نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين 

الرياض (صدى):
كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –حفظه الله-، أن الحكومة نجحت في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات.

وأوضح سمو ولي العهد: " في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015م المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل ".

وأضاف:" ومع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل ".

وتابع:" كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص ".

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أحدث التعليقات

abdul
عفارم عليكن يا بنات النيل . احنا متاخرين في كل شيئ عن العالم. علاقل في الضرب احتللن المركز الاول عالميا. الي الاَمام يا رجاليات المصريات .
خالد
الله يستر على رويتباتنا . استودعتك يارب رويتباتنا
مشاري
والله مشكلة لو خصموا من رواتب المواطنين بنصير مثل السلطة الفلسطينية، افهم يعني ماعندنا احتياطيات ولاشي اقل هزة في اسعار النفط قعدنا على الحديدة وين الخطط الخمسية وين خبراء الاقتصاد
ناصح
هذا هو الصح الله يقويكم وصل ببعض المحسوبين على الاعلام الرياضي الى الشتم والخوض في الاعراض ............
QLQ
... اصابهم بمقتل تجريم كبار العلماء للإخوان

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