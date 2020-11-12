الأعداد السابقة للصحيفة

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مقبرة جدة الجبان 

Time منذ ساعة
Views 2101
Comment 1
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مقبرة جدة الجبان 

جدة (صدى):
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، عن مسئوليته عن الاعتداء الإرهابي على مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ومن جهتها، أشارت إمارة منطقة مكة المكرمة إلى أن الجهات الأمنية باشرت أمس حادثة " اعتداء جبان " أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة في محافظة جدة.

ولفتت الإمارة في بيان لها، إلى أن الحادث " نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين ".

وباشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية، فيما فرضت قوات الأمن  طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

خالد
الله يستر على رويتباتنا . استودعتك يارب رويتباتنا
مشاري
والله مشكلة لو خصموا من رواتب المواطنين بنصير مثل السلطة الفلسطينية، افهم يعني ماعندنا احتياطيات ولاشي اقل هزة في اسعار النفط قعدنا على الحديدة وين الخطط الخمسية وين خبراء الاقتصاد
ناصح
هذا هو الصح الله يقويكم وصل ببعض المحسوبين على الاعلام الرياضي الى الشتم والخوض في الاعراض ............
QLQ
... اصابهم بمقتل تجريم كبار العلماء للإخوان
QLQ
... ع القوة

أخر الأخبار

قطرات الأنف من بيض الدجاج تقي من كورونا
قطرات الأنف من بيض الدجاج تقي من كورونا
Time منذ 7 دقائق Views 143
حقيقة المصري الذي أشعل النار في نفسه بميدان التحرير
حقيقة المصري الذي أشعل النار في نفسه بميدان التحرير
Time منذ 17 دقيقة Views 243
موقف طريف لريم عبدالله مع دكتورة
موقف طريف لريم عبدالله مع دكتورة
Time منذ 17 دقيقة Views 244
هدف سعيد العويران في الارجنتين عام 1992 م
هدف سعيد العويران في الارجنتين عام 1992 م
Time منذ 18 دقيقة Views 238
الغلطة بألف
الغلطة بألف
Time منذ 19 دقيقة Views 182
بالصور..الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية في مقر النادي
بالصور..الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية في مقر النادي
Time منذ 26 دقيقة Views 1387
وفاة امرأة بعد تقبيلها ابنها المتوفى
وفاة امرأة بعد تقبيلها ابنها المتوفى
Time منذ 37 دقيقة Views 480
"التحالف" يعترض طائرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة
"التحالف" يعترض طائرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة
Time منذ 45 دقيقة Views 1496
ولي العهد: نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين 
ولي العهد: نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين 
Time منذ 55 دقيقة Views 2278
ولي العهد: نهدف أن تتجاوز أصول صندوق الاستثمارات العامة الـ7 تريليون ريال
ولي العهد: نهدف أن تتجاوز أصول صندوق الاستثمارات العامة الـ7 تريليون ريال
Time منذ ساعة Views 1666