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إحباط تهريب 12 مخالفًا لأمن الحدود في جازان
منذ ساعة
1544
جازان (صدى):
تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان، من إحباط محاولة مقيم تهريب اثنا عشر شخصًا من مخالفي نظام أمن الحدود.
وأوضح "أمن الطرق"، أنه تم تسليم الناقل والأشخاص لجهة الاختصاص لاستكمال اللازم.
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أحدث التعليقات
خالد
الله يستر على رويتباتنا . استودعتك يارب رويتباتنا
مشاري
والله مشكلة لو خصموا من رواتب المواطنين بنصير مثل السلطة الفلسطينية، افهم يعني ماعندنا احتياطيات ولاشي اقل هزة في اسعار النفط قعدنا على الحديدة وين الخطط الخمسية وين خبراء الاقتصاد
ناصح
هذا هو الصح الله يقويكم وصل ببعض المحسوبين على الاعلام الرياضي الى الشتم والخوض في الاعراض ............
QLQ
... اصابهم بمقتل تجريم كبار العلماء للإخوان
QLQ
... ع القوة
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