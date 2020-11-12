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إحباط تهريب 12 مخالفًا لأمن الحدود في جازان

Time منذ ساعة
Views 1544
إحباط تهريب 12 مخالفًا لأمن الحدود في جازان

جازان (صدى):
تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان، من إحباط محاولة مقيم تهريب اثنا عشر شخصًا من مخالفي نظام أمن الحدود.

وأوضح "أمن الطرق"، أنه تم تسليم الناقل والأشخاص لجهة الاختصاص لاستكمال اللازم.

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أحدث التعليقات

خالد
الله يستر على رويتباتنا . استودعتك يارب رويتباتنا
مشاري
والله مشكلة لو خصموا من رواتب المواطنين بنصير مثل السلطة الفلسطينية، افهم يعني ماعندنا احتياطيات ولاشي اقل هزة في اسعار النفط قعدنا على الحديدة وين الخطط الخمسية وين خبراء الاقتصاد
ناصح
هذا هو الصح الله يقويكم وصل ببعض المحسوبين على الاعلام الرياضي الى الشتم والخوض في الاعراض ............
QLQ
... اصابهم بمقتل تجريم كبار العلماء للإخوان
QLQ
... ع القوة

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