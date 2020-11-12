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ولي العهد يوضح مصير متحصلات تسويات "مكافحة الفساد"

Time منذ 19 دقيقة
Views 1667
ولي العهد يوضح مصير متحصلات تسويات "مكافحة الفساد"

الرياض (صدى):
وصف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، انتشار الفساد في المملكة خلال العقود الماضية بالسرطان، مشيرًا إلى أنه أصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة

وقال ولي العهد، حفظه الله، أن هذا يعني أداء 5% إلى 15% أسوا على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.

وأضاف سموه " إنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة ".

وتابع : " هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً.

وأشار إلى أن نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من اجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم."

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
صرتي مش حلوة بعد عمليات التجميل وربنا يصلحك
abdul
ايش يعني شاب افريقي وفتاة عربية ؟كلام غير علمي ولا منطقي. تقريبا نصف العرب من افريقيا. الفتاة العربية ايضا يجوز تكون افريقية من مصر او السودان اومورتانيا او المغرب وكذا الشاب الاسمر ممكن يكون من تلك الدول. خلّيكم منارة للعلم والتنوير لا للجهل والتغفيل .
نجاة محمد
الف سلامة يا كابتن
عادل عبدالحي حمزة
مسلسلاتي بدلاً سلسلاتي باقي حرف الميم
خالد
الافريقي معه سلاح آر بي جي مضاد للدبابات والمدرعات ومطلوب حتى من بنات اوروبا وامريكا .

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