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تفاصيل حادثة إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي " فيديو "

Time منذ 38 دقيقة
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تفاصيل حادثة إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي " فيديو "

نايف السالم (صدى):
كشف القائم بأعمال سفارة ‎المملكة بالإنابة في ‎لاهاي ناصر آل غنوم، تفاصيل حادثة إطلاق النار على السفارة.

وقال " آل غنوم " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" تعرض مقر السفارة لإطلاق نار فجر اليوم، ولم يكن يتواجد في المبني إلا رجال الأمن "، لافتا:" تم التواصل مع الجهات المختصة والأمنية في هولندا ".

وأوضح " آل غنوم ":" باشرت الجهات الأمنية الموقع خلال وقت وجيز وبدأوا في أخذ الأدلة  الجنائية "، مؤكدا:" لم يتعرض أي منسوبي للبعثة لأي إصابة أو أذي ".

وتابع:" رجل ترجل من سيارته في الطريق العام ومن ثم باشر بإطلاق النار على واجهة المبني الرئيسية "، مبينا:"   السلطات الهولندية فرضت طوقا أمنيا على مبني السفارة وقامت ببعض الإجراءات الأمنية الفنية من خلال وضع كاميرات مراقبة على الطرق القريبة من السفارة ".

وكانت سفارة المملكة في لاهاي تعرضت لحادث إطلاق نار " جبان "، لم يسفر عنه أي إصابة لمنسوبي البعثة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
صرتي مش حلوة بعد عمليات التجميل وربنا يصلحك
abdul
ايش يعني شاب افريقي وفتاة عربية ؟كلام غير علمي ولا منطقي. تقريبا نصف العرب من افريقيا. الفتاة العربية ايضا يجوز تكون افريقية من مصر او السودان اومورتانيا او المغرب وكذا الشاب الاسمر ممكن يكون من تلك الدول. خلّيكم منارة للعلم والتنوير لا للجهل والتغفيل .
نجاة محمد
الف سلامة يا كابتن
عادل عبدالحي حمزة
مسلسلاتي بدلاً سلسلاتي باقي حرف الميم
خالد
الافريقي معه سلاح آر بي جي مضاد للدبابات والمدرعات ومطلوب حتى من بنات اوروبا وامريكا .

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