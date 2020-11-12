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شاهد.. طريقة مراقبة الشوارع في الرياض للقبض على المطلوبين بسرعة 

Time منذ 45 دقيقة
Views 1731
شاهد.. طريقة مراقبة الشوارع في الرياض للقبض على المطلوبين بسرعة 

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو طريقة مراقبة الشوارع في الرياض عبر مركز العمليات الموحد " 911 " للقبض على مطلوب أو مخالف.

وبدا في المقطع الذي بثته قناة الإخبارية قاعة المراقبة في المركز، الذي يتواجد فيه أكثر من 100 مراقب يتابعون الشاشات التي تنقل الأحداث لحظيًا في الشوارع الرئيسية بالرياض لرصد المخالفين والمطلوبين أمنيًا.

وقال مراسل الإخبارية إن هؤلاء المراقبين ينقلون جميع الحالات التي يرون فيها مخالفة صريحة، ويرفعونها للجهة المختصة لتتخذ كافة الإجراءات والقبض على المخالف من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
صرتي مش حلوة بعد عمليات التجميل وربنا يصلحك
abdul
ايش يعني شاب افريقي وفتاة عربية ؟كلام غير علمي ولا منطقي. تقريبا نصف العرب من افريقيا. الفتاة العربية ايضا يجوز تكون افريقية من مصر او السودان اومورتانيا او المغرب وكذا الشاب الاسمر ممكن يكون من تلك الدول. خلّيكم منارة للعلم والتنوير لا للجهل والتغفيل .
نجاة محمد
الف سلامة يا كابتن
عادل عبدالحي حمزة
مسلسلاتي بدلاً سلسلاتي باقي حرف الميم
خالد
الافريقي معه سلاح آر بي جي مضاد للدبابات والمدرعات ومطلوب حتى من بنات اوروبا وامريكا .

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