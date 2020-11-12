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اعتراض مسيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة
منذ 12 دقيقة
1218
الرياض (صدى):
تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، من اعتراض طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.
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أحدث التعليقات
ابو وليد
فكو نفسكم من فريق ابو خرقه الحين -- ضجيج وضجيج وضجيج وقنوات تفتح لهم ليزيد النواح وشق الجيوب مع شويه نقيق ضفادع مسادنه للنواحه الرداحه ام خرقه
الزعيم العالمي
الله يبي من يتقيه بالأعمال والأفعال، وليس بالاقوال فقط.
نجاة محمد
طالما النظام ماشئ علي الكل
واحد منصف
سؤال الاعلام الهولندي والعالم لماذا لايسمون هذا الفعل ارهاب
abdul
ربما - اقول ربما - اهمال الراعي وعدم متابعته التقلبات الطقسية او التقليل والاستهانة من التحذيرات المسبقة وراء الكارثة ، او مثل بعض الهمل الذين يتحدون السيول بسياراتهم الدفع الرباعي ، ثم يتورطون في وسط السيل " يا الدفاع المدني ! تعالوا انقذونا " . لعل في ذالك عبرة لغيره. وإلّا الامطار لم يرسلها الله اِلّا رحمة للعباد والحيوانات ايضا. ولكن راعي البيت الذي لا يُصلح سقف بيته مثلا ، اكيد ممتلكاته كلها بتخرب ، لا نلوم المطر بل نلوم صاحب البيت الذي لم يجيد في اصلاح سقف بيته.وكذا من يترك حلاله ترعَى في الوديان ولا يحتاط لمداهمة السيول. ولوصحيفتنا صدى تحققت في موضوع نفوق ١٠٠٠ رأس هذا والمتسبب في ذالك لكان خيرا وفائدة وتنبيها للآخرين.
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