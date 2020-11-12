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شاهد.. أول ظهور للمشتبه به في الهجوم على سفارة المملكة بهولندا

Time منذ 19 دقيقة
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شاهد.. أول ظهور للمشتبه به في الهجوم على سفارة المملكة بهولندا

الرياض (صدى):
ألقت الشرطة الهولندية، القبض على مشتبه به في الهجوم على سفارة المملكة في لاهاي.

وأوضحت الشرطة، أن المشتبه يُدعى "زوترمير" ويبلغ 40 عامًا من العمر، مشيرة إلى أنه تم حجز سيارة الرجل للتحقيق.

ووفقًا لتقرير هولندي ترجمته "صدى"، فإنه لم يتضح بعد كيف تمكّنت الشرطة من تعقُّب الرجل والإطاحة به، غير أن الشرطة أكدت أن تم فتح تحقيقًا كبيرًا في الحادث الجبان.

وتعرض المبنى لنيران كثيفة، فجر اليوم الخميس، وسقطت 29 قذيفة على الأرض وفقًا للشرطة.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
فكو نفسكم من فريق ابو خرقه الحين -- ضجيج وضجيج وضجيج وقنوات تفتح لهم ليزيد النواح وشق الجيوب مع شويه نقيق ضفادع مسادنه للنواحه الرداحه ام خرقه
الزعيم العالمي
الله يبي من يتقيه بالأعمال والأفعال، وليس بالاقوال فقط.
نجاة محمد
طالما النظام ماشئ علي الكل
واحد منصف
سؤال الاعلام الهولندي والعالم لماذا لايسمون هذا الفعل ارهاب
abdul
ربما - اقول ربما - اهمال الراعي وعدم متابعته التقلبات الطقسية او التقليل والاستهانة من التحذيرات المسبقة وراء الكارثة ، او مثل بعض الهمل الذين يتحدون السيول بسياراتهم الدفع الرباعي ، ثم يتورطون في وسط السيل " يا الدفاع المدني ! تعالوا انقذونا " . لعل في ذالك عبرة لغيره. وإلّا الامطار لم يرسلها الله اِلّا رحمة للعباد والحيوانات ايضا. ولكن راعي البيت الذي لا يُصلح سقف بيته مثلا ، اكيد ممتلكاته كلها بتخرب ، لا نلوم المطر بل نلوم صاحب البيت الذي لم يجيد في اصلاح سقف بيته.وكذا من يترك حلاله ترعَى في الوديان ولا يحتاط لمداهمة السيول. ولوصحيفتنا صدى تحققت في موضوع نفوق ١٠٠٠ رأس هذا والمتسبب في ذالك لكان خيرا وفائدة وتنبيها للآخرين.

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