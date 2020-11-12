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تركي الطيار يكشف حقيقة عدم وجود تشهير إلكتروني في النظام (فيديو)

Time منذ 34 دقيقة
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تركي الطيار يكشف حقيقة عدم وجود تشهير إلكتروني في النظام (فيديو)

إعداد: فهد القزيز (صدى):
تحدث القاضي السابق والمحامي، الدكتور تركي الطيار، عن الأوقات التي يكون فيها التشهير "جريمة"، مشيرًا إلى أنها أحيانًا تكون مجتمعة بجرائم أخرى.

وقال "الطيار" خلال تصريحات تليفزيونية، إن "التشهير قد يقترن به جريمة أخرى مثل القذف أو السب والشتم أو إفشاء الأسرار"، مضيفًا: " أن هذه الجرائم كلها موجودة في قانون العقوبات المصري وأنها ضمن الجرائم التي قد يكون فيها علانية ويُحاسب عليها الشخص ".

وتابع أن "القانون العراقي أضاف إليها (التهديد بالتشهير) وجعلها جريمة يُمكن أن يعاقب عليها الشخص ومنصوص عليها في قانون العقوبات".

وأردف:" النظام السعودي كان مُقلًا في ضوابط التشهير والحديث عنه وصوره، ذلك أن الأنظمة التي تكلّمت عن التشهير كجريمة ومخالفة هي أنظمة قليلة ".

التشهير الإلكتروني..

واستطرد:" نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تكلّم عنها في المادة الثالثة في الفقرة الخامسة ووضع لها العقوبة، وهي السجن لا يزيد عن سنة أو غرامة 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونبه عن أن "الكثير يرى أنه لا يوجد التشهير الإلكتروني في النظام، وهذا غير صحيح؛ ذلك لأن هناك مادة أخرى تتكلم عما يتعلق بإنتاج ماهو مخالف للآداب العامة وإرساله وعقوبة ذلك السجن لا تزيد 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين".

التشهير التقليدي..

وأضاف: " بالنسبة للتشهير التقليدي فإن نظام المطبوعات والنشر هو النظام الذي تحدث عنه، مثل الحديث في الصحف المقروءة والتشهير بشخص معين ومحدد وهو ما يُعد من جرائم التشهير ويُعاقب عليها الشخص".

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أحدث التعليقات

ابو وليد
فكو نفسكم من فريق ابو خرقه الحين -- ضجيج وضجيج وضجيج وقنوات تفتح لهم ليزيد النواح وشق الجيوب مع شويه نقيق ضفادع مسادنه للنواحه الرداحه ام خرقه
الزعيم العالمي
الله يبي من يتقيه بالأعمال والأفعال، وليس بالاقوال فقط.
نجاة محمد
طالما النظام ماشئ علي الكل
واحد منصف
سؤال الاعلام الهولندي والعالم لماذا لايسمون هذا الفعل ارهاب
abdul
ربما - اقول ربما - اهمال الراعي وعدم متابعته التقلبات الطقسية او التقليل والاستهانة من التحذيرات المسبقة وراء الكارثة ، او مثل بعض الهمل الذين يتحدون السيول بسياراتهم الدفع الرباعي ، ثم يتورطون في وسط السيل " يا الدفاع المدني ! تعالوا انقذونا " . لعل في ذالك عبرة لغيره. وإلّا الامطار لم يرسلها الله اِلّا رحمة للعباد والحيوانات ايضا. ولكن راعي البيت الذي لا يُصلح سقف بيته مثلا ، اكيد ممتلكاته كلها بتخرب ، لا نلوم المطر بل نلوم صاحب البيت الذي لم يجيد في اصلاح سقف بيته.وكذا من يترك حلاله ترعَى في الوديان ولا يحتاط لمداهمة السيول. ولوصحيفتنا صدى تحققت في موضوع نفوق ١٠٠٠ رأس هذا والمتسبب في ذالك لكان خيرا وفائدة وتنبيها للآخرين.

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