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"اتحاد القدم" يرفض طلب النصر

Time منذ ساعة
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"اتحاد القدم" يرفض طلب النصر

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر إعلامية، أن اتحاد كرة القدم رفض طلب إدارة نادي النصر بتكليف حكام أجانب لإدارة جميع مباريات الفريق في دوري المحترفين.

وأشارت المصادر، إلى أن الاتحاد شدد على ما جاء في التعميم وهو توفير 7 أطقم حكام أجانب لكل فريق فقط.

وكان النصر قد طلب تعيين حكام أجانب في جميع مبارياته، عقب الخسارة أمام الشباب في الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن النصر فشل في الفوز في أول ثلاث جولات بدوري المحترفين، وخطف أول ثلاث نقاط له من القادسية في الجولة الرابعة.

وسيخوض النصر لقاءًا أمام الهلال يوم 23 نوفمبر الجاري، في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
فكو نفسكم من فريق ابو خرقه الحين -- ضجيج وضجيج وضجيج وقنوات تفتح لهم ليزيد النواح وشق الجيوب مع شويه نقيق ضفادع مسادنه للنواحه الرداحه ام خرقه
الزعيم العالمي
الله يبي من يتقيه بالأعمال والأفعال، وليس بالاقوال فقط.
نجاة محمد
طالما النظام ماشئ علي الكل
واحد منصف
سؤال الاعلام الهولندي والعالم لماذا لايسمون هذا الفعل ارهاب
abdul
ربما - اقول ربما - اهمال الراعي وعدم متابعته التقلبات الطقسية او التقليل والاستهانة من التحذيرات المسبقة وراء الكارثة ، او مثل بعض الهمل الذين يتحدون السيول بسياراتهم الدفع الرباعي ، ثم يتورطون في وسط السيل " يا الدفاع المدني ! تعالوا انقذونا " . لعل في ذالك عبرة لغيره. وإلّا الامطار لم يرسلها الله اِلّا رحمة للعباد والحيوانات ايضا. ولكن راعي البيت الذي لا يُصلح سقف بيته مثلا ، اكيد ممتلكاته كلها بتخرب ، لا نلوم المطر بل نلوم صاحب البيت الذي لم يجيد في اصلاح سقف بيته.وكذا من يترك حلاله ترعَى في الوديان ولا يحتاط لمداهمة السيول. ولوصحيفتنا صدى تحققت في موضوع نفوق ١٠٠٠ رأس هذا والمتسبب في ذالك لكان خيرا وفائدة وتنبيها للآخرين.

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