"اتحاد القدم" يرفض طلب النصر

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر إعلامية، أن اتحاد كرة القدم رفض طلب إدارة نادي النصر بتكليف حكام أجانب لإدارة جميع مباريات الفريق في دوري المحترفين.
وأشارت المصادر، إلى أن الاتحاد شدد على ما جاء في التعميم وهو توفير 7 أطقم حكام أجانب لكل فريق فقط.
وكان النصر قد طلب تعيين حكام أجانب في جميع مبارياته، عقب الخسارة أمام الشباب في الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن النصر فشل في الفوز في أول ثلاث جولات بدوري المحترفين، وخطف أول ثلاث نقاط له من القادسية في الجولة الرابعة.
وسيخوض النصر لقاءًا أمام الهلال يوم 23 نوفمبر الجاري، في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.