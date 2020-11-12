الصحة العالمية: سئمنا من كورونا لكنه لم يسأم منا

وكالات (صدى):
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من كورونا، قائلا:" يجب على الجميع أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي للفيروس ".
وأوضح " غيبريسوس " في منتدى السلام بباريس:" قد نكون سئمنا من كوفيد-19 لكنه لم يسأم منا "، مشيرا:" رغم مكافحة الدول الأوروبية من أجل التصدي للفيروس إلا أن أي تغيير كبير لا يبدو أنه لم يطرأ عليه، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك ".
وكان " غيبريسوس " شدد قبل أيام على خطورة الوضع الصحي، قائلاً إن الوباء تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية، مضيفا:" يجب النظر إلى اللقاح على أنه منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة ".
وأبان أن الفيروس المستجد بات يؤثر سلبا على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك.