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"الجمارك" تكشف تفاصيل منفذ جديدة عرعر للشحن

Time منذ 25 دقيقة
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"الجمارك" تكشف تفاصيل منفذ جديدة عرعر للشحن

الرياض (صدى):
أكملت الجمارك السعودية استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر "للشحن"، وذلك إثر الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ (جديدة عرعر) من الجانب السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليوناً و666 ألفاً و772 متراً مربعاً، ويضم المشروع "منطقة لوجستية" ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

ويأتي من أبرز مكونات المشروع فيما يخص منفذ "جديدة عرعر" من الجانب السعودي إنشاء ساحة لمنطقتي الصادرات والواردات وإعادة تأهيل ساحات المعاينة والمباني التابعة لها والمباني الأمنية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الخاصة بتطوير بيئة العمل وإعادة تأهيل سكن الموظفين والطريق الدولي وتحسين المنظور البصري للمنفذ، فيما يضم الجانب العراقي إنشاء منفذ جديد ومتكامل لحركة الشحن والركاب في القدوم والمغادرة، يشمل أنظمة الفحص الإشعاعي للبضائع والشاحنات ونظام وزن الشاحنات ومحطة كهرباء لتغذية المنفذ ومحطة لتنقية المياه ومصرف ومسجد ومستودعات وساحات انتظار للشاحنات.

يُذكر أن مشروع "إنشاءات وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانبين السعودي والعراقي " حظي برعاية كريمة من لدن خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز آل سعود ـ حـفظه الله ـ وذلك بوضع حجر الأساس للمشـروع خلال زيارته - أيّده الله - لمنطقة الحدود الشمالية قبل عامين، والتي شهدت افتتاح وتدشين 65 مشروعًا تنمويًا في المنطقة.

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أحدث التعليقات

فهد
للاسف صحيفة صدى ماتنقل غير خبر الصايعات والداشرات مثل روز وفوز وهند وبدوروالعنود وين المسؤول عن هذي الصحيفه ما ينقلون غير اخبار النطيحه والمترديه
QLQ
... تستاهل من يرتديها
QLQ
... ولايتين
كأس الدهاق 彡
مدمنه
كأس الدهاق 彡
حسبي الله عليك ما اقذرك

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