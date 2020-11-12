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شاهد.. تركي يحرق نفسه بالبنزين أمام مسؤولين بالبلدية

Time منذ 15 دقيقة
Views 1355
شاهد.. تركي يحرق نفسه بالبنزين أمام مسؤولين بالبلدية

أنقرة (صدى):
رصد مقطع فيديو تركي يشعل النار في نفسه أمام بلدية بياس في هاتاي بعد سكب البنزين علي جسده بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة.

وبدا في المقطع تركي يحمل جركن البنزين في يده بعد نقاش طويل مع أعضاء بلدية بياس في هاتاي تطور إلى مشادات، حيث ظهر في المقطع يسكب البنزين على نفسه ويشعل النار بجسده وحاول البعض إطفاء النار لإنقاذ حياته.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي وصهر أردوغان، بيرات البيرق، ذكر في تصريحات سابقة أن أوضاع الاقتصاد التركي جيدة، وأن ارتفاع الدولار لن يؤثر على المواطنين في شيء.

وتحدث البيرق عن أزمة الدولار، قائلا إنها لا تعد أزمة بالنسبة للمواطنين العاديين، وإن سعر الدولار يؤثر فقط على من يركبون سيارات مرسيدس، وBMW، أما المواطن العادي فلا يعاني مثل هذه المشكلة.

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أحدث التعليقات

فهد
للاسف صحيفة صدى ماتنقل غير خبر الصايعات والداشرات مثل روز وفوز وهند وبدوروالعنود وين المسؤول عن هذي الصحيفه ما ينقلون غير اخبار النطيحه والمترديه
QLQ
... تستاهل من يرتديها
QLQ
... ولايتين
كأس الدهاق 彡
مدمنه
كأس الدهاق 彡
حسبي الله عليك ما اقذرك

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