بنك البلاد يعلن توفر وظائف شاغرة في 15 مدينة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن بنك البلاد فتح باب التوظيف في 15مدينة بالمملكة لحملة البكالوريوس.
وأوضح البنك عبر حسابه بموقع لينكد لخدمات التوظيف أن المسمى الوظيفي المطلوب مدير العلاقات ، مضيفا أن العمل المتوفر في الرياض والقصيم والخرج والجبيل والدمام والاحساء ومكة المكرمة والمدينة وينبع وجازان وأبها والباحة وبيشة والقنفذة وتبوك .
واشترط البنك أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، وأن يكون لديه خبرة لاتقل عن 5 سنوات في مجال علاقة العملاء، وأيضا يكون لديه مهارات تواصل مع الآخرين.
وأضاف أن التقديم بدأ اليوم الخميس وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرا إلى أن التقديم يكون من خلال الرابط التالي: هنــــــــــا.