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بنك البلاد يعلن توفر وظائف شاغرة في 15 مدينة

Time منذ 58 دقيقة
Views 1738
بنك البلاد يعلن توفر وظائف شاغرة في 15 مدينة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن بنك البلاد فتح باب التوظيف في 15مدينة بالمملكة لحملة البكالوريوس.

وأوضح البنك عبر حسابه بموقع لينكد لخدمات التوظيف أن المسمى الوظيفي المطلوب مدير العلاقات ، مضيفا أن العمل المتوفر في الرياض والقصيم والخرج والجبيل والدمام والاحساء ومكة المكرمة والمدينة وينبع وجازان وأبها والباحة وبيشة والقنفذة وتبوك .

واشترط البنك أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، وأن يكون لديه خبرة لاتقل عن 5 سنوات في مجال علاقة العملاء، وأيضا يكون لديه مهارات تواصل مع الآخرين.

وأضاف أن التقديم بدأ اليوم الخميس وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرا إلى أن التقديم يكون من خلال الرابط التالي: هنــــــــــا.

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أحدث التعليقات

فهد
للاسف صحيفة صدى ماتنقل غير خبر الصايعات والداشرات مثل روز وفوز وهند وبدوروالعنود وين المسؤول عن هذي الصحيفه ما ينقلون غير اخبار النطيحه والمترديه
QLQ
... تستاهل من يرتديها
QLQ
... ولايتين
كأس الدهاق 彡
مدمنه
كأس الدهاق 彡
حسبي الله عليك ما اقذرك

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