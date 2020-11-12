ريلمي تطلق هاتف مطور جديد.. وهذا أبرز مميزاته

بكين (صدى):
أطلقت شركة ريلمي خلال الفترة الأخيرة سلسلة Realme 7، والتي تضم حاليا الإصدار العادي ريلمي 7، والإصدار المتميز ريلمي 7 برو، والإصدار الجديد 7i.
وتعتزم الشركة الصينية لإطلاق إصدارا رابع يسمى Realme 7 5G، وقد رصد هاتف ريلمي الجديد Realme 7 5G، ضمن قوائم NBTC في تايلاند، والذي يحمل رقم الطراز RMX2111، حيث يحاكي تصميمه هاتف Realme V5 5G، الذي أعلن عنه في شهر أغسطس وهو متوفر حاليا في الصين فقط.
ومن المتوقع أن تكون النسخة العالمية من الإصدار السابق V5 5G معاد تسميتها، لذا من المحتمل أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج من نوع Dimensity 720، وسيأتي هاتف Realme 7 5G، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية.
وسيحتوي هاتف Realme 7 5G، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز للمصادقة البيومترية، كما يحتوي الجهاز على خمس كاميرات.