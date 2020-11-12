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"الإعلام المرئي" تقر عقوبات على المخالفات التي تُثير التعصب الرياضي

Time منذ ساعة
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"الإعلام المرئي" تقر عقوبات على المخالفات التي تُثير التعصب الرياضي

نواف السالم (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بيانًا يؤكد على الضوابط واللوائح تجاه أي تجاوزات أو إساءات أو طرح مسيء عبر منصات الإعلام المختلفة من شأنه أن يؤجج التعصب ويضاعف الاحتقان ويُخرج المنافسات الرياضية عن المسار الذي تستهدفه، مع الحفاظ على حق النقد وممارسته وفق المعايير المهنية الإعلامية وما يتطلبه ذلك من مصداقية وشفافية ووضوح في الطرح والنقاش الإعلامي.

وأقرت الهيئة، عددًا من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية بحيث تتولى لجنة الالتزام بالهيئة النظر والبت في التجاوزات وإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى الحد الأعلى المنصوص عليها في النظام بما يتناسب مع حجم وجسامة المخالفة؛ كما سيتم إحالة التجاوزات الإعلامية الداخلية ضمن اختصاصات الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.

وأكدت الهيئة وبالتنسيق المباشر مع اتحاد الإعلام الرياضي على ضرورة التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن اشتهر بوصفه إعلامي إلا بعد الحصول على عضوية الاتحاد، وتصنيف مهني من الهيئة، إلى جانب إلزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بوضع آلية محددة تطبق فورًا بما يكفل عدم تكرار الأخطاء والتجاوزات والتعامل معها عند حدوثها، ووضع حد لكل طرح مخالف لضوابط المحتوى الإعلامى بما في ذلك إزالة المحتوى المخالف من تسجيلات الحلقة وعدم عرضها على المنصات الرقمية.

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أحدث التعليقات

فهد
للاسف صحيفة صدى ماتنقل غير خبر الصايعات والداشرات مثل روز وفوز وهند وبدوروالعنود وين المسؤول عن هذي الصحيفه ما ينقلون غير اخبار النطيحه والمترديه
QLQ
... تستاهل من يرتديها
QLQ
... ولايتين
كأس الدهاق 彡
مدمنه
كأس الدهاق 彡
حسبي الله عليك ما اقذرك

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