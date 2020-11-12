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امرأة ترفض السماح لـ "بايدن" ببدء عملية انتقال السلطة

Time منذ 11 دقيقة
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امرأة ترفض السماح لـ "بايدن" ببدء عملية انتقال السلطة

واشنطن (صدى):
حظيت إميلي ميرفي مسؤولة إدارة الخدمات العامة، التي بيدها مفاتيح نقل السلطة في البيت الأبيض من الرئيس دونالد ترامب، إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، باهتمام بالغ.

ولم تقوم "ميرفي" بإعطاء الضوء الأخضر لتمويل إجراءات نقل السلطة أو حتى البدء فيها، الأمر الذي قد يعقد مهمة "بايدن" في الوصول إلى البيت الأبيض.

وسلطت الأضواء نحو ميرفي لرفضها حتى اللحظة، التوقيع على أوراق تخليص ملايين الدولارات اللازمة لنقل السلطة، إلى جانب صعوبة الوصول إليها من قبل المسؤولين الحكوميين في الآونة الأخيرة.

وبناء على ذلك يمنع فريق "بايدن" من الحصول على مساحات مكتبية، والتدقيق في خلفيات المرشحين للمناصب الوزارية، والوصول إلى المعلومات السرية التي قد تكون ضرورية للاستجابة لحالات الطوارئ التي تواجهها الإدارة عندما تكون في المنصب.

يذكر أن "ميرفي" عملت متطوعة في عملية انتقال السلطة إلى "ترامب" في أواخر عام 2016، قبل أن تنضم إلى الإدارة ذاتها مسؤولة عن الاتصال في البيت الأبيض ضمن وكالة الأمن العام.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
شكراً
عادل عبدالحي حمزة
شكراً
القرشي
قرأت في احد المواقع الطبية بأن 1% فقط من اسباب الصداع معروفة لدى الطب أما بقية ألأسباب مجهولة حتى ألأن !!!
زعيم اااسيا
بالعقل والمنطق الثنيان والهلال والفراج مقارنه بالهريفي والنصر وبتال تبغونها بالارقام الثنيان لايقارن بالهريفي بالارقام والموهبه الهلال لايقارن بالنصر بالبطولات والانجازات الفراج لايقارن بتال بعدد مشاهده وتاثيره فالساحه الرياضيه تبغونها بالعاطفه يكفي ان جماهير النصر تحتفل بخرقه وتعبرها انجاز وجماهير الهلال تحتفل بالكاس وذهب وتعتبرها انجاز
زعيم اااسيا
بالعقل والمنطق الثنيان والهلال والفراج مقارنه بالهريفي والنصر وبتال تبغونها بالارقام الثنيان لايقارن بالهريفي بالارقام والموهبه الهلال لايقارن بالنصر بالبطولات والانجازات الفراج لايقارن بتال بعدد مشاهده وتاثيره فالساحه الرياضيه تبغونها بالعاطفه يكفي ان جماهير النصر تحتفل بخرقه وتعبرها انجاز وجماهير الهلال تحتفل بالكاس وذهب وتعتبرها انجاز

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