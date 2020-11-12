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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

Time منذ 36 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

علي القحطاني (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل يمتد الى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكون الضباب على تلك المناطق.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية وتكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة .

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 19 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن رياح جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
شكراً
عادل عبدالحي حمزة
شكراً
القرشي
قرأت في احد المواقع الطبية بأن 1% فقط من اسباب الصداع معروفة لدى الطب أما بقية ألأسباب مجهولة حتى ألأن !!!
زعيم اااسيا
بالعقل والمنطق الثنيان والهلال والفراج مقارنه بالهريفي والنصر وبتال تبغونها بالارقام الثنيان لايقارن بالهريفي بالارقام والموهبه الهلال لايقارن بالنصر بالبطولات والانجازات الفراج لايقارن بتال بعدد مشاهده وتاثيره فالساحه الرياضيه تبغونها بالعاطفه يكفي ان جماهير النصر تحتفل بخرقه وتعبرها انجاز وجماهير الهلال تحتفل بالكاس وذهب وتعتبرها انجاز
زعيم اااسيا
بالعقل والمنطق الثنيان والهلال والفراج مقارنه بالهريفي والنصر وبتال تبغونها بالارقام الثنيان لايقارن بالهريفي بالارقام والموهبه الهلال لايقارن بالنصر بالبطولات والانجازات الفراج لايقارن بتال بعدد مشاهده وتاثيره فالساحه الرياضيه تبغونها بالعاطفه يكفي ان جماهير النصر تحتفل بخرقه وتعبرها انجاز وجماهير الهلال تحتفل بالكاس وذهب وتعتبرها انجاز

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