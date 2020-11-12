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ليفربول يتلقي صدمة جديدة بإصابة جوميز 

Time منذ 19 دقيقة
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ليفربول يتلقي صدمة جديدة بإصابة جوميز 

وكالات (صدى):
تعرض مدافع ليفربول جو غوميز لإصابة خطيرة في تدريبات منتخب إنجلترا، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل إصابته حتى الآن.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات لتقييم حجم إصابته ومدى خطورتها، فيما تشير الدلائل الأولى إلى أن المدافع البالغ عمره 23 عاما تعرض لتمزق على مستوى الأربطة الصليبية الأمامية.

ويستبعد " غوميز " عن الملاعب لفترة طويلة في حال تأكد هذه الإصابة، على غرار زميله فان دايك، الذي تعرض مؤخراً لإصابة في أوتار الركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية، ومن المتوقع غيابه لأشهر طويلة.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
شكراً
عادل عبدالحي حمزة
شكراً
القرشي
قرأت في احد المواقع الطبية بأن 1% فقط من اسباب الصداع معروفة لدى الطب أما بقية ألأسباب مجهولة حتى ألأن !!!
زعيم اااسيا
بالعقل والمنطق الثنيان والهلال والفراج مقارنه بالهريفي والنصر وبتال تبغونها بالارقام الثنيان لايقارن بالهريفي بالارقام والموهبه الهلال لايقارن بالنصر بالبطولات والانجازات الفراج لايقارن بتال بعدد مشاهده وتاثيره فالساحه الرياضيه تبغونها بالعاطفه يكفي ان جماهير النصر تحتفل بخرقه وتعبرها انجاز وجماهير الهلال تحتفل بالكاس وذهب وتعتبرها انجاز
زعيم اااسيا
بالعقل والمنطق الثنيان والهلال والفراج مقارنه بالهريفي والنصر وبتال تبغونها بالارقام الثنيان لايقارن بالهريفي بالارقام والموهبه الهلال لايقارن بالنصر بالبطولات والانجازات الفراج لايقارن بتال بعدد مشاهده وتاثيره فالساحه الرياضيه تبغونها بالعاطفه يكفي ان جماهير النصر تحتفل بخرقه وتعبرها انجاز وجماهير الهلال تحتفل بالكاس وذهب وتعتبرها انجاز

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