ليفربول يتلقي صدمة جديدة بإصابة جوميز 

وكالات (صدى):
تعرض مدافع ليفربول جو غوميز لإصابة خطيرة في تدريبات منتخب إنجلترا، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل إصابته حتى الآن.
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات لتقييم حجم إصابته ومدى خطورتها، فيما تشير الدلائل الأولى إلى أن المدافع البالغ عمره 23 عاما تعرض لتمزق على مستوى الأربطة الصليبية الأمامية.
ويستبعد " غوميز " عن الملاعب لفترة طويلة في حال تأكد هذه الإصابة، على غرار زميله فان دايك، الذي تعرض مؤخراً لإصابة في أوتار الركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية، ومن المتوقع غيابه لأشهر طويلة.