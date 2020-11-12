شاهد.. وصلة رقص لمكة محمد صلاح مع طفل في حفل زفاف عمها

القاهرة (صدى):
ظهرت ابنة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي مكة محمد صلاح بإطلالة أشبه بإطلالات أميرات ديزني، حيث جذبت الأنظار حولها في حفل زفاف عمها.
وبدت مكة بفستان أبيض منفوش، مزين بالورود، وتاج على رأسها، كما أدت مكة وصلة " رقص سلو " مع ابن عمها ياسين في حفل الزفاف.
وتعتبر مكة من أشهر الطفلات في العالم، لظهورها المتكرر مع قائد منتخب الفراعنة في مختلف المناسبات.
واقتصر الحضور على عائلتي العروسين فقط، وبعض الأصدقاء، فيما ضمت قائمة الحضور مائة فرد فقط، راعوا المسافات الآمنة، وارتداء الكمامات، وحرصوا على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.