بـ 3 آلاف يورو .. الإخوان يُفبركون الفيديو والجزيرة تعرضه (فيديو)

وكالات (صدى):
تتعمد قناة الجزيرة القطرية بالتعاون مع عناصر الإخوان المسلمين "الإرهابية"، نشر مقاطع فيديو مُفبركة وأخبارًا زائفة عن مصر وعدة دول عربية؛ بهدف النيل منها ونشر الفتنة بها.
ودائمًا ما يتم فضح الجزيرة وعناصر الإخوان، لكنهم يستمرون في أفعالهم القذرة دون حياء، إلا أن وزارات الداخلية في البلدان العربية لا طالما كانت لهم بالمرصاد.
ولعل أبرز دليل على ذلك ما أعلنت عنه مصر في مايو الماضي، من ضبط 11 متهماً من عناصر الإخوان الإرهابية تورطوا في تكوين خلية تنتج أفلاماً مفبركة ومسيئة للبلاد.
ونشرت حينها الداخلية المصرية، مقطع فيديو للعناصر المضبوطة وهي تسرد كيف يتم فبركة هذه الفيديوهات لنشرها عبر قناة الجزيرة القطرية.
وأوضح أحد المضبوطين، أنه تم تكليفه بالتعاون مع عبدالرحمن القرضاوي المقيم في تركيا بتصوير وفبركة فيديوهات ضد مصر مقابل 3 آلاف يورو للفيديو الواحد.
وأشار إلى أنه تم تكليفه بكتابة سيناريوهات لتنتجها شبكة رصد وعرضها على الجزيرة، مثل مقاطع عن انهيار الاقتصاد المصري وعدم قدرة الدولة على السيطرة على فيروس كورونا وغيرها.
وأضاف آخر، أنه أنتج مقاطع فيديو وتم عرضها على قنوات الإخوان، وتم تحويل له الأموال من شبكة الجزيرة على حسابه في بنك دولي بإجمالي قيمة تحويلات بلغت 150 ألف دولار.
وذكر ثالث، أنه تم تكليفه من قبل قيادات الإخوان بجمع المعلومات السياسية والاقتصادية في محافظة شمال سيناء؛ لاستخدامها إعلاميًا في حملتهم ضد النظام المصري؛ وذلك لعمل مادة إعلامية يستخدموها في صنع أفلامًا وثائقية ضد الجيش المصري والشرطة، بالإضافة إلى استخدامها من قبل مذيعين الإخوان في القنوات التركية.
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