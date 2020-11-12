الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة: تسجيل 311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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الصحة: تسجيل 311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 311 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 412 حالة جديدة ، فيما توفيت 15 حالة –يرحمهم الله - .

وسجلت الرياض أعلى الأعداد بواقع 55 حالة ، تلتها المدينة المنورة بواقع 46 حالة ثم ينبع بواقع 23 حالة وجاءت باقي الحالات وفقاً للتقرير المرفق .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
شكراً
عادل عبدالحي حمزة
شكراً
القرشي
قرأت في احد المواقع الطبية بأن 1% فقط من اسباب الصداع معروفة لدى الطب أما بقية ألأسباب مجهولة حتى ألأن !!!
زعيم اااسيا
بالعقل والمنطق الثنيان والهلال والفراج مقارنه بالهريفي والنصر وبتال تبغونها بالارقام الثنيان لايقارن بالهريفي بالارقام والموهبه الهلال لايقارن بالنصر بالبطولات والانجازات الفراج لايقارن بتال بعدد مشاهده وتاثيره فالساحه الرياضيه تبغونها بالعاطفه يكفي ان جماهير النصر تحتفل بخرقه وتعبرها انجاز وجماهير الهلال تحتفل بالكاس وذهب وتعتبرها انجاز
زعيم اااسيا
بالعقل والمنطق الثنيان والهلال والفراج مقارنه بالهريفي والنصر وبتال تبغونها بالارقام الثنيان لايقارن بالهريفي بالارقام والموهبه الهلال لايقارن بالنصر بالبطولات والانجازات الفراج لايقارن بتال بعدد مشاهده وتاثيره فالساحه الرياضيه تبغونها بالعاطفه يكفي ان جماهير النصر تحتفل بخرقه وتعبرها انجاز وجماهير الهلال تحتفل بالكاس وذهب وتعتبرها انجاز

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