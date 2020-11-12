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حقيقة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

Time منذ 47 دقيقة
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حقيقة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
حسم والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، خورخي ميسي، الأنباء التي ترددت عن انتقال نجله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الشتوي 2021.

وكانت تقارير إسبانية، قد تحدثت عن تواصل مسؤولو النادي الفرنسي مع ميسي لضمه في يناير، أو حتى في الصيف المقبل، إذ سينتهي تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي سيحق له الانتقال لأي فريق مجانًا.

وقال خورخي ميسي:"هذا هراء، مجرد أكاذيب صحفية"، وذلك في إشارة إلى إمكانية تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني، بالتزامن مع رحيل جوسيب ماريا بارتوميو.

في سياق آخر، لا يُبلي برشلونة بلاءًا حسنًا في الدوري الإسباني، إذ حصل على 11 نقطة فقط خلال 7 مباريات، جعلته يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
شكراً
عادل عبدالحي حمزة
شكراً
القرشي
قرأت في احد المواقع الطبية بأن 1% فقط من اسباب الصداع معروفة لدى الطب أما بقية ألأسباب مجهولة حتى ألأن !!!
زعيم اااسيا
بالعقل والمنطق الثنيان والهلال والفراج مقارنه بالهريفي والنصر وبتال تبغونها بالارقام الثنيان لايقارن بالهريفي بالارقام والموهبه الهلال لايقارن بالنصر بالبطولات والانجازات الفراج لايقارن بتال بعدد مشاهده وتاثيره فالساحه الرياضيه تبغونها بالعاطفه يكفي ان جماهير النصر تحتفل بخرقه وتعبرها انجاز وجماهير الهلال تحتفل بالكاس وذهب وتعتبرها انجاز
زعيم اااسيا
بالعقل والمنطق الثنيان والهلال والفراج مقارنه بالهريفي والنصر وبتال تبغونها بالارقام الثنيان لايقارن بالهريفي بالارقام والموهبه الهلال لايقارن بالنصر بالبطولات والانجازات الفراج لايقارن بتال بعدد مشاهده وتاثيره فالساحه الرياضيه تبغونها بالعاطفه يكفي ان جماهير النصر تحتفل بخرقه وتعبرها انجاز وجماهير الهلال تحتفل بالكاس وذهب وتعتبرها انجاز

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