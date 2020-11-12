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حفل شواء للأسماك على شاطىء السهي جنوب جازان
منذ 46 دقيقة
581
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اشوف بهاالتوالي الكويتيين صايرين شجعان ، وين شجاعتكم ايام جنود صدام ..؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقانا ويحمينا من كل شر .. آمين ...
ماجد
ايه وربي ولدينا المزيد من شاكلته
حمد
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب
ماجد
يمتهن خداع المسلمين وإطلاق الحلف الكاذب
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