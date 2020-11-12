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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح علاقة الإنفلونزا الموسمية بكورونا ويوجه نصيحة هامة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح علاقة الإنفلونزا الموسمية بكورونا ويوجه نصيحة هامة

الرياض (صدى):
أكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هناك تشابه في الأعراض بين الإتفلونزا الموسمية وفيروس كورونا ، فضلاً عن تشابه الفئات المعرضة للخطر من الفيروس عند الإصابة به .

وقال أن التشابه إلى حد كبير ومن الصعب التفريق بين أعراض المرضين إذ أن فيروس كورونا المستجد لا زال يخضع للدراسات والأبحاث ، وستكون الأعراض الرئيسية هي السعال أو ضيق التنفس أو إرتفاع الحرارة .

وأوصى " العبد العالي " بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية للحماية من تلك الأعراض وسهولة التفرقة بين الإصابتين فضلاً عن تقليل الخطر عند حدوث الإصابة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشوف بهاالتوالي الكويتيين صايرين شجعان ، وين شجاعتكم ايام جنود صدام ..؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقانا ويحمينا من كل شر .. آمين ...
ماجد
ايه وربي ولدينا المزيد من شاكلته
حمد
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب
ماجد
يمتهن خداع المسلمين وإطلاق الحلف الكاذب

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