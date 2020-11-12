الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على مقيم امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها بالرياض

Time منذ 22 دقيقة
Views 1367
Comment 2
القبض على مقيم امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الخميس ، من القبض على مقيم امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها.

ومن جانبه، صَرّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضلٍ الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مقيم من الجنسية السودانية في العقد السابع من العمر)، امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، متخذاً من مقرِّ إقامته بوحدةٍ سكنية وسط مدينة الرياض معملاً لارتكاب جرائمه، وقد عثر بحوزته على (6) أختام مزورة، ومجموعة مطبوعات لجهات رسمية، وجهاز حاسبٍ آلي وطابعة و (24) وثيقة مزورة، ومبلغ (22.000) ريال.

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. مايتوتر ويتعصب للنوادي الا ضايع العقل .. لأنه مااحد درى فيك شجعت والا انبطيت .. .. روق واترك عنك التعصب والتوتر والحماس الزايد الضايع .. ارفق بصحتك ..
اهب الله يخسركم وجعلكم ماتربحون يا النصابين
نجاة محمد
اجدة صادق في طرحة للسؤال
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ,,
نجاة محمد
يعني يالعنود تعرفين اخبار روز زي رويتر ههههه خليكي في حالك و انتي ايش حشرك فيها اكيد الغيرة و الحسد و زي ما قيل فخار يكسر بعضة

أخر الأخبار

تفاصيل جديدة بشأن عرض النصر لضم "خليفة فيتوريا"
تفاصيل جديدة بشأن عرض النصر لضم "خليفة فيتوريا"
Time منذ 7 دقائق Views 1220
وظائف شاغرة في شركة أرامكو ينبع للتكرير
وظائف شاغرة في شركة أرامكو ينبع للتكرير
Time منذ 12 دقيقة Views 1339
"النمر" يوجه تحذير هام لمن يشجعون الفرق الرياضية كثيرة الهزائم
"النمر" يوجه تحذير هام لمن يشجعون الفرق الرياضية كثيرة الهزائم
Time منذ 17 دقيقة Views 1330
القبض على مقيم امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها بالرياض
القبض على مقيم امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها بالرياض
Time منذ 22 دقيقة Views 1367
برشلونة يخطف "ديباي" في يناير المقبل
برشلونة يخطف "ديباي" في يناير المقبل
Time منذ 27 دقيقة Views 1341
بعد 18 عاما : ادارة مستشفى الدلم تودع الدكتور مشتاق
بعد 18 عاما : ادارة مستشفى الدلم تودع الدكتور مشتاق
Time منذ 31 دقيقة Views 1276
أشياء يجب عدم تركها في السيارة
أشياء يجب عدم تركها في السيارة
Time منذ 37 دقيقة Views 1298
"بيونتك" تعلن نتائج مبشرة قبل طرح لقاح كورونا
"بيونتك" تعلن نتائج مبشرة قبل طرح لقاح كورونا
Time منذ 43 دقيقة Views 1600
العثور على مفقودين قرب أم رجوم
العثور على مفقودين قرب أم رجوم
Time منذ 52 دقيقة Views 1930
11 سجينا يفرون على طريقة prison break
11 سجينا يفرون على طريقة prison break
Time منذ 57 دقيقة Views 445