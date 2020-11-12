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تفاصيل جديدة بشأن عرض النصر لضم "خليفة فيتوريا"

Time منذ 7 دقائق
Views 1205
تفاصيل جديدة بشأن عرض النصر لضم "خليفة فيتوريا"

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير رومانية تفاصيل جديدة بشأن العرض الذى قدمه نادي النصر لضم المدرب الروماني دان بيتريسكو المدير الفني لنادي إف سي كلوج ليكون بديل البرتغالي روي فيتوريا.

وأكدت التقارير أن عرض النصر تضمن إعطاء بيتريسكو 10 أضعاف راتبه الحالي، والذى يقدر بنحو 500 ألف يورو، ويصل بالمكافآت والحوافز التي يحصل عليها إلى مليون يورو.

وأضافت أن النصر سيقدم للمدرب في الموسم الأول راتب سنوي يقدر بـ 2.5 مليون، بينما سيحصل في العام التالي على 3 ملايين، ويصل بالمكافآت والمتغيرات إلى 5 ملايين يورو.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. مايتوتر ويتعصب للنوادي الا ضايع العقل .. لأنه مااحد درى فيك شجعت والا انبطيت .. .. روق واترك عنك التعصب والتوتر والحماس الزايد الضايع .. ارفق بصحتك ..
اهب الله يخسركم وجعلكم ماتربحون يا النصابين
نجاة محمد
اجدة صادق في طرحة للسؤال
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ,,
نجاة محمد
يعني يالعنود تعرفين اخبار روز زي رويتر ههههه خليكي في حالك و انتي ايش حشرك فيها اكيد الغيرة و الحسد و زي ما قيل فخار يكسر بعضة

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