بالفيديو.. فجر السعيد تؤكد إنتهاء كورونا مع الإنتخابات الأمريكية وتكشف الدليل !

خالد الظفيري (صدى):
فجرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مفاجأة بشأن أزمة كورونا التي هددت العالم كله خلال العام الجاري 2020 .
وقالت " السعيد " في برنامجها " على مسؤوليتي " أنها تبشر الجميع بإنتهاء هذا الوباء مع إنتهاء الإنتخابات الأمريكية مؤكدة أن ما حدث كان مؤامرة من الصين لإسقاط " ترامب " .
وقالت " السعيد " أنا أكدت على هذا الأمر سابقاً ، لأن الولايات المتحدة منذ إدارة أوباما لا يعنيها الشرق الأوسط والمنطقة بقدر الصين والهند وهو ما أكد عليه " ترامب " في حربه الإقتصادية مع الصين .
وأضافت أن الصين فجرت أزمة الفيروس كرد على سياسة " ترامب " معها ، وبالفعل نجحت في التشويش على إنجازاته .
وأشارت " السعيد " إلى احتمال كبير لتواطؤ الصين مع منظمة الصحة العالمية ، وقالت : سبحان الله ! فجأة " الصحة العالمية " تقول أن مريض كورونا لا يحتاج للعزل أو التباعد الإجتماعي مع قرب نهاية الإنتخابات الأمريكية .