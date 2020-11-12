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بالفيديو.. فجر السعيد تؤكد إنتهاء كورونا مع الإنتخابات الأمريكية وتكشف الدليل !

Time منذ 50 دقيقة
Views 1894
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بالفيديو.. فجر السعيد تؤكد إنتهاء كورونا مع الإنتخابات الأمريكية وتكشف الدليل !

خالد الظفيري (صدى):
فجرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مفاجأة بشأن أزمة كورونا التي هددت العالم كله خلال العام الجاري 2020 .

وقالت " السعيد " في برنامجها " على مسؤوليتي " أنها تبشر الجميع بإنتهاء هذا الوباء مع إنتهاء الإنتخابات الأمريكية مؤكدة أن ما حدث كان مؤامرة من الصين لإسقاط " ترامب " .

وقالت " السعيد " أنا أكدت على هذا الأمر سابقاً ، لأن الولايات المتحدة منذ إدارة أوباما لا يعنيها الشرق الأوسط والمنطقة بقدر الصين والهند وهو ما أكد عليه " ترامب " في حربه الإقتصادية مع الصين .

وأضافت أن الصين فجرت أزمة الفيروس كرد على سياسة " ترامب " معها ، وبالفعل نجحت في التشويش على إنجازاته .

وأشارت " السعيد " إلى احتمال كبير لتواطؤ الصين مع منظمة الصحة العالمية ، وقالت : سبحان الله ! فجأة " الصحة العالمية " تقول أن مريض كورونا لا يحتاج للعزل أو التباعد الإجتماعي مع قرب نهاية الإنتخابات الأمريكية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشوف بهاالتوالي الكويتيين صايرين شجعان ، وين شجاعتكم ايام جنود صدام ..؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقانا ويحمينا من كل شر .. آمين ...
ماجد
ايه وربي ولدينا المزيد من شاكلته
حمد
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب
ماجد
يمتهن خداع المسلمين وإطلاق الحلف الكاذب

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