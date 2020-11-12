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بالفيديو.. تحذير للمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور بخصوص "تيمز"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. تحذير للمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور بخصوص "تيمز"

الرياض (صدى):
حذر عبد الله السبع المحرر التقني بصحيفة إندبندنت العربية ،المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور من فتح أي رابط على تطبيق " مايكروسوفت تيمز " المستخدم بشكل كبير في الدراسة والعمل .

وأكد في فيديو توعوي له ، أن فتح أي رابط على التطبيق يعرض الجهاز للإختراق ، مؤكداً أن هناك حملة تصيد واختراقات حالياً تستهدف الطلاب والمعلمين بشكل خاص حيث يظهر تنبيه وهمي يدعي أن التطبيق يحتاج إلى تحديث .

وأضاف أنه في حال الضغط عليه يتم تحميل نسختين من " تيمز " ، النسخة الثانية يتم الوصول بها إلى بيانات حساسة وإختراق الجهاز ، مشيراً إلى أن هناك مصادر رسمية أكدت على هذا التحذير .

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أحدث التعليقات

اهب الله يخسركم وجعلكم ماتربحون يا النصابين
نجاة محمد
اجدة صادق في طرحة للسؤال
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ,,
نجاة محمد
يعني يالعنود تعرفين اخبار روز زي رويتر ههههه خليكي في حالك و انتي ايش حشرك فيها اكيد الغيرة و الحسد و زي ما قيل فخار يكسر بعضة
ابو محمد 😎 ✍️
بارك الله في جهودكم ,, آمين ..

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