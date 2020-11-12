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المسند يحذر قائدي المركبات من كارثة تسببها حبات البرد

Time منذ 50 دقيقة
Views 1718
المسند يحذر قائدي المركبات من كارثة تسببها حبات البرد

الرياض (صدى):
دعا أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، قائدي المركبات إلى ضرورة التوقف عند سقوط حبات البرد من السحب بسرعة عالية، مبينا أنها تحطم المركبة.

وقال المسند: "عندما تسقط حبات البرد من السحب وبسرعة قد تصل لنحو 160كم في الساعة، فيجدر بقائد ‎السيارة أن يقف؛حتى لا يضيف قوة اندفاع السيارة إلى قوة سقوط حبات البرد فتكون النتيجة كارثية على السيارة"

وأضاف المسند: "‏ في اليوم 7 للحالة المطرية 2 في هذا الموسم، متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق شرقي ‎حائل ‎الحدود الشمالية ‎حفرالباطن ‎الخفجي ‎الكويت ‎العراق بالإضافة إلى أجزاء من جبال السروات في ‎عسير ‎الباحة،وربما على نطاق ضيق شرقي ‎القصيم ‎الجوف".

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أحدث التعليقات

اثاره من جولي شيك الثنيان والهريفي بتال والفراج
أبو روتانا
كفوو يابو بدر الله يقويك ...
ناصر
غير صحيح، الحال من سيئ الى أسوء ومعدل البطالة في ارتفاع مستمر وأسألوا المبتعثين بالالاف بدون عمل مرضي.
زائر
لا أعرف الإعلامي من أجل الحكم عليه ولكن ما قاله هي الحقيقة الحقيقة ولا غيرها ويجب على الفلسطينيين الشرفاء طرد تلك الرؤوس المتاجرة بفلسطين قبل أن تموت قضيتهم
محمد
الاعمار بيد الله يامسلم

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