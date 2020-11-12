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11 % مكاسب أسبوعية لأسعار النفط

Time منذ 4 ساعات
Views 1631
11 % مكاسب أسبوعية لأسعار النفط

وكالات (صدى):
صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم تنامي الآمال علي موافقة منظمة «أوبك» وحلفاءها (أوبك+)، عن الزيادة المزمعة في المعروض، لترتفع بذلك المكاسب الأسبوع إلى أكثر من 11% .

وأرتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 12 سنتا، أو 0.3%، إلى 41.57 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.2%، إلى 43.89 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال محللون إن توقعات الاستهلاك الضعيفة زادت الضغط على «أوبك +» لكبح زيادة المعروض بمقدار مليوني برميل يوميا، المقرر إجراؤها في يناير، مع تأجيل السوق الآن.

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أحدث التعليقات

اثاره من جولي شيك الثنيان والهريفي بتال والفراج
أبو روتانا
كفوو يابو بدر الله يقويك ...
ناصر
غير صحيح، الحال من سيئ الى أسوء ومعدل البطالة في ارتفاع مستمر وأسألوا المبتعثين بالالاف بدون عمل مرضي.
زائر
لا أعرف الإعلامي من أجل الحكم عليه ولكن ما قاله هي الحقيقة الحقيقة ولا غيرها ويجب على الفلسطينيين الشرفاء طرد تلك الرؤوس المتاجرة بفلسطين قبل أن تموت قضيتهم
محمد
الاعمار بيد الله يامسلم

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