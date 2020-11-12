أحمد موسى يوجه سؤالا محرجا لعرفات وأبو مازن وهنية

القاهرة (صدى):
أثار الإعلامي المصري أحمد موسى جدل كبير بعد طرحه سؤال حول ثروات أبطال القضية الفلسطينية .
وقال " موسى " في حسابه الرسمى عبر "تويتر " : سؤال أتمنى الإجابة عليه .. لماذا نجد أبطال القضية الفلسطينية أمثال المرحوم ياسر عرفات ، ومحمود عباس ، وإسماعيل هنية ، يتركون لأبنائهم ملايين الدولارات ويعيشون أولادهم بأمريكا وأوروبا بينما يعيش باقي الفلسطينيين فقراء ولاجئين بدول الجوار ..
وأضاف : في الماضي كان قائد المقاومة يموت في المعركة فقير .
وتسبب سؤال الإعلامي المصري في هجوم كبير عليه ، إذ رأى البعض أنه يشكك في وطنية هؤلاء الزعماء ، بينما اتهمه آخرون بالسكوت عن فاسدين في بلاده وتشويه صورة شخصيات لها دور تاريخي معروف ، فيما أيد البعض سؤاله المثير للجدل .