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أحمد موسى يوجه سؤالا محرجا لعرفات وأبو مازن وهنية

Time منذ ساعة
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أحمد موسى يوجه سؤالا محرجا لعرفات وأبو مازن وهنية

القاهرة (صدى):
أثار الإعلامي المصري أحمد موسى جدل كبير بعد طرحه سؤال حول ثروات أبطال القضية الفلسطينية .

وقال " موسى " في حسابه الرسمى عبر "تويتر " : سؤال أتمنى الإجابة عليه .. لماذا نجد أبطال القضية الفلسطينية أمثال المرحوم ياسر عرفات ، ومحمود عباس ، وإسماعيل هنية ، يتركون لأبنائهم ملايين الدولارات ويعيشون أولادهم بأمريكا وأوروبا بينما يعيش باقي الفلسطينيين فقراء ولاجئين بدول الجوار ..

وأضاف : في الماضي كان قائد المقاومة يموت في المعركة فقير .

وتسبب سؤال الإعلامي المصري في هجوم كبير عليه ، إذ رأى البعض أنه يشكك في وطنية هؤلاء الزعماء ، بينما اتهمه آخرون بالسكوت عن فاسدين في بلاده وتشويه صورة شخصيات لها دور تاريخي معروف ، فيما أيد البعض سؤاله المثير للجدل .

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أحدث التعليقات

اثاره من جولي شيك الثنيان والهريفي بتال والفراج
أبو روتانا
كفوو يابو بدر الله يقويك ...
ناصر
غير صحيح، الحال من سيئ الى أسوء ومعدل البطالة في ارتفاع مستمر وأسألوا المبتعثين بالالاف بدون عمل مرضي.
زائر
لا أعرف الإعلامي من أجل الحكم عليه ولكن ما قاله هي الحقيقة الحقيقة ولا غيرها ويجب على الفلسطينيين الشرفاء طرد تلك الرؤوس المتاجرة بفلسطين قبل أن تموت قضيتهم
محمد
الاعمار بيد الله يامسلم

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