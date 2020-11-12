"الحريري": اللي مقتنع أن" الهريفي" أفضل من "الثنيان" كيف تقنعه أن "الفراج" أفضل من "بتال" !

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي سامي الحريري من ينتقدون زميله وليد الفراج على مواقع التواصل الإجتماعي ويفضلون الإعلامي بتال القوس عليه .
وقال " الحريري " على حسابه الرسمي على " تويتر " : اللي مقتنع أن الهريفي "أبو 5 صناعة فقط طوال تاريخه مع المنتخب " أفضل من الأسطورة يوسف الثنيان كيف بالله تبغى تقنعه أن الأستاذ وليد الفراج أفضل من بتال !!
وأضاف قائلاً : طبيعي بتكون هذي قناعاته.. و انتبه تُصدم من القناعة الأكبر : النصر أكبر من الهلال والإتحاد والأهلي .. ترى عادي ممكن يقولونها .
وتسببت تغريدة " الحريري" في جدل كبير ، فبينما أيده البعض ، طالبه آخرون بالبعد عن المقارنات خاصةً وأن تلك الأسماء كـ"الهريفي " لها سجل حافل مع المنتخب ، كما أن النصر له جمهوره الكبير .