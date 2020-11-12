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"الحريري": اللي مقتنع أن" الهريفي" أفضل من "الثنيان" كيف تقنعه أن "الفراج" أفضل من "بتال" !

Time منذ 33 دقيقة
Views 1629
"الحريري": اللي مقتنع أن" الهريفي" أفضل من "الثنيان" كيف تقنعه أن "الفراج" أفضل من "بتال" !

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي سامي الحريري من ينتقدون زميله وليد الفراج على مواقع التواصل الإجتماعي ويفضلون الإعلامي بتال القوس عليه .

وقال " الحريري " على حسابه الرسمي على " تويتر " : اللي مقتنع أن الهريفي "أبو 5 صناعة فقط طوال تاريخه مع المنتخب " أفضل من الأسطورة يوسف الثنيان كيف بالله تبغى تقنعه أن الأستاذ وليد الفراج أفضل من بتال !!

وأضاف قائلاً : طبيعي بتكون هذي قناعاته.. و انتبه تُصدم من القناعة الأكبر : النصر أكبر من الهلال والإتحاد والأهلي .. ترى عادي ممكن يقولونها .

وتسببت تغريدة " الحريري" في جدل كبير ، فبينما أيده البعض ، طالبه آخرون بالبعد عن المقارنات خاصةً وأن تلك الأسماء كـ"الهريفي " لها سجل حافل مع المنتخب ، كما أن النصر له جمهوره الكبير .

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أحدث التعليقات

نبيل
قمة الجهل
أم سكر
الله يرحمه و يغفر له و يرحم موتانا و موتى المسلمين .
أبوخالد-أبها.
معذورين.. اولئك الشباب.. واشباه الرجال.. في تصرفاتهم الرعناء.. مع زوجاتهم.. لأنهم نتاج تربية الافلام والمسلسلات.. التي تفسد ولاتصلح ولانهم تربوا على ايدي خدم.. غالبا.. وفي الشوارع.. لم يكن لهم اب او ام يعلمونهم ويربونهم.. ويوجهونهم.. وبالتالي.. تكون النتائج مثل هذه الحالات.. طلاق.. وضياع.. وهدم بيوت وتشتيت للاسر.. وربما انحرف الابناء والبنات.. كل هذا بسبب فقدهم رعاية الوالدين.. واهتمامهما وتربيتهم.. ومما زاد الطين بلة.. الاعلام الضائع.. َالذي يفتقد هويته ورسالته.. افلام ومسلسللت. تعلم وتربي في اللجيال كل اسباب الضياع.. والتخلي عن المسئولية.. هل يعرف احدا.. فيلما.. او مسلسلا.. يربي ويعلم ويبني جيلا ناضجا.. مهيأ للمستقبل.. قادرا على ادارة اموره بنفسه.. كلا. فاغلبها غثاء.. كغثاء السيل.. تنشر الرذيلة.. وتقتل الفضيلة.. الا ماندر.. وضعف.. يقولون.. نحن اصحاب رسالة...... ووووو... الخ ولم يقدموا عملا تربويا.. ولم يقدموا نموذجا صالحا لما يجب ان يكون عليه الزوج.. والزوجة.. لما يجب ان يكون عليه المواطن الصالح.. لما يجب ان يكون عليه الشاب والفتاة.. فقط. مظاهر.. وحب.. ومشاكل يتم تعميمها.. وتكبيرها.. حتى الاغاني.. كانت فيما مضى تعلم الناس.. بعض الامور.. انظروا كيف اصبح اكثرها.. شيء مؤلم.. والله انه مؤلم.. من اجل ان يضفي المخرج على الاغنية منظرا يجذب به كثرة المتابعين.. يتم التلاعب بالمرأة.. التي يعتبرونها اداة لتحقيق رغباتهم وشهواتهم تغنج.. وتمايل.. وتفسخ.. وقلة حياء.. ثم ماذا..بعد ذلك..!؟ ننتظر ان يخرج لنا جيلا على قدر من المسئولية. وتحمل الواجب.. في ادارة البيت.. وتربية الابناء.. واكرام المرأة الضعيفة.. زوجة.. او بنتا..... الخ يجب ان يعاد النظر في تكوين الاجيال وتهيئتهم ورعايتهم.. وفي كل مكان.. يجب ان يتحمل الجميع مسئوليته وكلا في موقعه.. اذا كنا نريد جيلا قويا متماسكا نعده لمستقبل ناجح بكل المقاييس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا زين المنظر يجنن
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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