بدر بن سعود: بايدن لن يكون أوباما وصحته ستتدهور قبل اكتمال مدته

الرياض (صدى):
توقع الدكتور بدر بن سعود إختلاف كبير بين سياسة جو بايدن الذي أعلن فوزه في الإنتخابات الأمريكية والرئيس الأسبق باراك أوباما تجاه المملكة والشرق الأوسط .
وقال " بن سعود " في مقال له بصحيفة " الرياض " : بايدن لن يكون أوباما ولا يمكن لإيران إستغلال الأريحية الأمريكية التي أوجدتها إدارة أوباما ، فحتى مع عودة " بايدن " للإتفاق النووي مع إيران ، سيكون ملزم بإقرار قانون للقضاء على الميلشيات الإرهابية وعودة الهيبة للجيوش النظامية والقوات الحكومية .
كما لفت " بن سعود " إلى تأثير عمر " بايدن " على قدرته في إدارة أمريكا ، مؤكداً أن صحته قد تتدهور قبل إكتمال المدة ، كونه يدخل البيت الأبيض في يناير المقبل وهو في عمر 77 عام وهو سن قياسي لرئيس أمريكا .
وقال " بن سعود " : كان ونستون تشرشل في نفس عمره فترة رئاسته للوزراء في بريطانيا ولم يترك مكانه إلا بعد إصابته بأزمة قلبية ، ووفقاً لمتوسط أعمار الأمريكيين فإن من المفترض أن يتبقى لبايدن 11 عام ، قائلاً أن صحته ستتدهور قبلها .
وأكد " بن سعود " أن الجمهوريين استغلوا ذلك وافترضوا أن نائبته كاميلا هاريس ستحكم أمريكا في فترة قريبة ، ومع ذلك فقد أثنى على خبرات " بايدن " ، مؤكداً أنه سيكون مثل جيمي كارتر في السياسة وبوش الأب في خبراته وحلوله .